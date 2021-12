Unsere Top 5 Bücher für "Harry Potter"-Fans

Schon alle "Harry Potter"-Bücher gelesen? Kein Problem. "Das Buch" präsentiert fünf weitere Buchempfehlungen für Fans der Buch- und Filmreihe.

Harry Potter und der Stein der Weisen: MinaLima-Ausgabe

Hogwarts-Schulbücher

»Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind«, »Quidditch im Wandel der Zeiten« und »Die Märchen von Beedle dem Barden« - diese Klassiker kennt in der magischen Welt jedes Kind. In Hogwarts werden sie seit Generationen von den Schülern zurate gezogen. Denn woher kommt eigentlich der Name »Quidditch«? Sind Niffler so kuschelig, wie sie aussehen? Und was geschieht noch einmal in dem »Märchen von den drei Brüdern«? Dieser Schuber vereint alle drei unverzichtbaren Begleitbände zur Harry-Potter-Serie in einem edlen Sammlerstück.