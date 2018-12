Unseliger Lapsus um "Stille Nacht"

Seit 2013 droht in der Christmette ein musikalisches Durcheinander, wenn "Stille Nacht" angestimmt wird.

Das Lied gehört zum Weihnachtsabend wie eine Krippe und der Christbaum. Jeder kann es … oder? Mitnichten. Wenn sich zur Mette am 24. Dezember gläubige Vorarlberger wieder in den Kirchen des Landes versammeln, kann es sein, dass ab der zweiten Strophe musikalisches Chaos ausbricht. Während einige „Gottes Sohn, o wie lacht“ singen, stimmen andere „Hirten erst, kundgemacht“ an. Wer mit Gottes Sohn beginnt, singt Vorarlbergs übliche Version, die anderen richten sich nach dem Gotteslob, dem offiziellen Liederbuch. Nicht in allen Kirchengemeinden bleibt es deshalb selig ruhig.