UNO mobilisiert Hilfe nach Unwetterkatastrophe in Libyen

Auch die Vereinten Nationen mobilisieren nach dem verheerenden Unwetter in Libyen mit Tausenden von Toten Hilfe für die überlebenden Menschen. Man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, "um den Menschen in den betroffenen Gebieten dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen", sagte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres in New York. Ein UNO-Team sei vor Ort.

Man kooperiere mit den Behörden, um Bedarf zu ermitteln und laufende Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, galten nach Angaben des Roten Kreuzes zuletzt etwa 10.000 Menschen als vermisst. Laut einer der beiden rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland wurden rund 5.200 Menschen in den Tod gerissen. Unabhängig ließ sich diese Zahl zunächst nicht bestätigen.

"In dieser Zeit sind unsere Gedanken bei den Tausenden von Menschen, die in ihren Gemeinden betroffen sind, und wir sind mit allen Menschen in Libyen in dieser schwierigen Zeit solidarisch", sagte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in der libyschen Hauptstadt Tripolis sagte unterdessen Millionenhilfen für die Katastrophengebiete zu - obwohl sie das Gebiet nicht kontrolliert.