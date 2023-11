Unnötige Heimniederlage von EHC Lustenau

Eine völlig unnötige Niederlage kassierte der EHC Lustenau gegen das slowenische Team aus Celje. Von Beginn an war Celje das aktivere Team und hat sich den Sieg verdient. Die Gäste nützten die erste Überzahl-Situation zum Führungstreffer in der achten Minute. Nur knapp zwei Minuten später erzielte Lustenau durch Max Wennlund - ebenfalls in Überzahl - den Ausgleichstreffer. Celje hatte in weiterer Folge die besseren Möglichkeiten und ging durch einen Doppelschlag in der 13. bzw. 14. Minute mit 3:1 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.



Nach dem Anschlusstreffer durch Jesper Öhrvall drängte Lustenau auf den Ausgleich, doch dieser wollte nicht gelingen. In der 33. Minute nutzte Celje abermals eine Überzahl-Situation zum vierten Treffer. Lustenau konnte nicht nachsetzen und so gingen die Gäste mit diesem Vorsprung in die zweite Pause.



Im letzten Drittel war Lustenau zwar bemüht, den Rückstand aufzuholen, doch Celje war stets einen Schritt schneller und blieb in Konterangriffen stets gefährlich. Die Lustenauer schwächten sich in weiterer Folge durch einige Strafen und konnten das Spiel nicht mehr wenden. So gingen die Slowenen verdient als Sieger vom Eis und feierten den zweiten Erfolg gegen Lustenau.



EHC Lustenau : HK Celje 2:4 (1:3 / 1:1 / 0:0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wennlund (10. Min.), Jesper Öhrvall (24. Min.)

Torschützen HK Celje: Jasa Jenko (8. Min. / 13, Min.), Nik Sirovnik (14. Min.), Mikus Mintautiskis (33. Min.)