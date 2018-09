Universität für einen Tag

Symposium der Zukunft widmet sich „Internet der Dinge“.

Vorarlberg hat bekanntlich keine Universität. Wieso also nicht die Universität zumindest für einen Tag nach Vorarlberg bringen? Dieser Grundidee widmet sich das „1. Symposium der Zukunft“, das am 5. Oktober im Vorarlberg Museum in Bregenz stattfindet und von den VN gemeinsam mit der ETH Zürich unter der Federführung der Professoren Dietmar Eberle und Johann Steurer sowie im Rahmen der Kooperation „FTW – Forschung, Technologie, Wissenschaft“ veranstaltet wird.