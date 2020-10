Universität für einen Tag als Digitalevent

3. Symposium der Zukunft widmet sich am Montag um 14 Uhr den Themen Genetik und Medizin und kann live mitverfolgt werden.

Einmal im Jahr laden die Vorarlberger Nachrichten in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich im Rahmen der Kooperation „FTW – Forschung, Technologie und Wissenschaft“ zum „Symposium der Zukunft“ und bringen so für einen Tag die Universität nach Vorarlberg. Heuer stehen die Themen Genetik und Medizin im Fokus.

Am Montag, den 12. Oktober 2020, referieren dazu vier Professoren der ETH Zürich. Prof. Dr. Niko Beerenwinkel ist Professor für Computational Biology und Gruppenleiter am Schweizerischen Institut für Bioinformatik. Prof. Dr. Ernst Hafen ist Professor am Institut für Molekulare Systembiologie und Initiant der MIDATA Genossenschaft. Prof. Dr. Simone Schürle entwickelt mit ihrer Gruppe mittels Nanotechnologie, diagnostische und therapeutische Systeme. Prof. Dr. Effy Vayena ist Professorin für Bioethik und gründete das Labor für Gesundheitsethik und -politik.