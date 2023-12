Union Berlin verschärft mit Sieg im Kellerduell Kölns Krise

Die sportliche Krise des 1. FC Köln in der deutschen Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Im Kellerduell beim 1. FC Union Berlin unterlagen die Gäste mit 0:2 (0:0) und erhöhten damit den Druck auf ihren Trainer Steffen Baumgart. Benedict Hollerbach (56.) und David Fofana (78.) erzielten an der Alten Försterei am Mittwochabend die Treffer für die Berliner, die sich drei Punkte vom FC absetzen konnten. Die Kölner gehen dagegen auf dem vorletzten Platz in die Winterpause.

Österreichs Legionäre hatten dabei Ersatzrollen inne. Christopher Trimmel betrat für Berlin das Feld in der 62. Minute, auch Dejan Ljubicic (ab 60.) und Florian Kainz (74.) kamen erst in der letzten halben Stunde.