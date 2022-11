Unglückliche Niederlage von EHC Lustenau in der Overtime

Mit einem 0:1 in der Verlängerung muss sich der EHC Lustenau zu Hause den Wipptal Broncos geschlagen geben.

Trotz einiger Möglichkeiten für beide Teams musste die Verlängerung über Sieg und Niederlage entscheiden. Schlussendlich hatten die Südtiroler das bessere Ende für sich und entführten aus der Rheinhalle zwei Punkte.



Ein gegenseitiges Abtasten dominierte in den ersten Minuten des Spieles zwischen dem EHC Lustenau und den Sterzing Broncos. Beide Teams spielten aus einer gesicherten Abwehr und ließen dem Gegner nur wenig Spielraum zu. Die größte Möglichkeit ergab sich für den EHC Lustenau in der 16. Minute als sie mit zwei Mann mehr auf dem Eis agierten. Die Südtiroler verteidigten sich jedoch sehr clever und mit Torhüter Jakob Rabanser hatten sie einen sicheren Schlussmann auf ihrer Seite. So ging es mit einem 0:0 in die erste Pause.



Das gleiche Bild zeigte sich für die Zuschauer auch im zweiten Spielabschnitt. Aus einer kontrollierten Defensive heraus versuchten beide Teams ihr Glück in einer kontrollierten Offensive. Aber auch im zweiten Spielabschnitt war sowohl Lustenaus Torhüter als auch der Schlussmann von Sterzing unbezwingbar und so endete auch der zweite Abschnitt torlos mit 0:0.



Der vermeintlich letzte Spielabschnitt musste entscheiden. Lustenau dominierte die ersten fünf Minuten in diesem letzten Drittel, doch mehr und mehr übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Eis. Die Top-Chance auf den entscheidenden Treffer hatte in der 47. Minute Sterzing durch Lustenaus letztjährigen Stürmer Remy Giftopoulos. Nach toller Vorarbeit entwischte er den Lustenauer Verteidigern, doch EHC Keeper Erik Hanses rettete in extremis und hielt Lustenau im Spiel. Erst in den letzten 10 Minute kam auch Lustenau zu einigen Chancen, scheiterten aber immer wieder am Südtiroler Schlussmann. So endete auch das letzte Drittel mit 0:0 und die Verlängerung musste entscheiden.



In dieser fünfminütigen Verlängerung hatten beide Teams zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Schlussendlich hatte Sterzing das bessere Ende für sich und erzielte durch Jaako Jokinen den alles entscheidenden Treffer.



EHC Lustenau : Wipptal Broncos 0:1 n.V. (0:0 / 0:0 / 0:0 / 0:1)

Torschütze Wipptal Broncos: Jaako Jokinen (64. Min.)