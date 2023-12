Unglückliche Heimniederlage von Lustenau

Eine knappe 4:5 Heimniederlage setzte es für den EHC Lustenau gegen den EK Zell am See. Lustenau zeigte Moral und konnte zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand egalisieren. Zum Ende reichte es jedoch nicht zu einem Punktegewinn.



Mit sehr viel Elan starteten beide Teams in das erste Drittel. Im Gegensatz zu Lustenau nützte Zell am See jedoch die sich ergebenden Chancen und ging durch Tore von Alexander Lahoda (5. Min.) und Adis Alagic (11. Min.) schnell mit 2:0 in Führung. Doch Lustenau steckte nicht auf und erzielte kurz vor Drittelsende durch Jesper Öhrvall den Anschlusstreffer. Mit diesem knappen Vorsprung für die Gäste ging es in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt setzte Lustenau nach und erzielte durch Dominic Haberl in der 22. Minute den verdienten Ausgleichstreffer. Das Heimteam war jetzt näher am Führungstreffer, doch jubeln durften abermals die Gäste aus dem Pinzgau. Mit einer Direktabnahme erzielte Hicklas Huard in der 31. Minute den abermaligen Führungstreffer für Zell. Nur fünf Minuten später erhöhten die Salzburger durch Tomi Wilenius auf 4:2. Doch die Lustenauer steckten nicht auf. Mit viel Kampf und Einsatz setzten sie Zell am See unter Druck. Einen schönen Alleingang schloss Max Wennlund in der 38. Minute mit dem Anschlusstreffer ab. Den abermaligen und viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte Kapitän Max Wilfan nur eine Minute später. Doch Zell am See hatte die passende Antwort parat. 21 Sekunden vor Drittelsende erzielte Frederik Widen den Führungstreffer für die Gäste.



Das letzte Drittel war geprägt von einer drückenden Lustenauer Mannschaft, die alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielten. Phasenweise konnten sie die Zeller Eisbären im Verteidigungsdrittel einschnüren, doch immer wieder scheiterten sie am aktuellen Nationaltorhüter Gäste Max Zimmermann. In den letzten Minuten ersetzte EHC Coach Philipp Winzig den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler, doch mit viel Glück überstand Zell am See diese Drangperiode der Lustenauer und siegte knapp mit 5:4. Schon am kommenden Samstag geht es für den EHC Lustenau mit dem Auswärtsspiel gegen Fassa weiter.



EHC Lustenau : EK Zell am See 4:5 (1:2 / 3:3 / 0:0)

Torschützen EHC Lustenau: Jesper Öhrvall (19. Min.), Dominic Haberl (22. Min.), Max Wennlund 38. Min.), Max Wilfan (39. Min.)

Torschützen EK Zell am See: Alexander Lahoda (5. Min.), Adis Alagic (11. Min.), Nichlas Huard (31. Min.), Tomi Wilenius (36. Min.), Frederik Widen (40. Min.)