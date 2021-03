"Unglaubliches Team" tritt aus dem Hirscher-Schatten

Der erste WM-Titel, die ersten Slalomsiege im Weltcup, die ersten Riesentorlauf-Podestplätze und schließlich die erste Kristallkugel: Österreichs Technik-Asse sind im Jahr 2021 etwas aus dem langen Schatten von Marcel Hirscher getreten

"Es ist gut so, jetzt hat er vielleicht auch ein bisserl mehr Ruhe", sagte Marco Schwarz in Kranjska Gora nach dem vorzeitigen Gewinn der Slalomwertung. "Marcel hat genug daheim stehen, jetzt weiß ich auch, wie cool sich das anfühlt."

Ski-Star Hirscher gewann bis 2019 insgesamt 20 Kugeln. Er feierte acht Gesamtsiege und holte je sechs Disziplinwertungen in Riesentorlauf und Slalom. Das sind freilich riesengroße Fußstapfen, weshalb Manuel Feller gleich einmal relativierte: "Er ist der Größte aller Zeiten, da braucht man nur auf das Papier schauen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir ein unglaubliches Team beinander haben, dass wir sehr, sehr schnell Slalom fahren und zu den Besten der Welt gehören." Man würde nicht alles gewinnen, aber hart arbeiten, zusammenhalten und kämpfen. "Die Leistung des Teams ist cool."

Eine Aussage, die Andreas Puelacher nur zu gern unterstrich. Der Rennsportleiter der Herren im ÖSV-Alpinskiteam musste sich vor allem in der vergangenen Saison, die kugellos endete, viel Kritik anhören. "Es ist nicht angenehm, aber gehört zum Job dazu." Die jetzt eintrudelnden Gratulationen gibt er weiter: "Marco hat ein sehr gutes Umfeld, seine Familie und das Trainerteam. Das funktioniert rund um die Slalommannschaft sehr gut, da haben alle einen großen Anteil am Erfolg. Jeder vertraut jedem, alle gehen einen gemeinsamen Weg. Das ist auch bei der Speedmannschaft so."