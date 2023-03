Buchtipp der Woche: "Unglaublich lecker" von Stefano Zarella

Einfach und lecker - Stefano Zarrellas erstes Kochbuch! Trau dich, probiere dich aus! Mit Stefano Zarrellas erstem Kochbuch tobst du dich in der Küche so richtig aus! Auf Instagram postet der beliebte Food-Creator beinahe täglich leckere Rezeptvideos und begeistert damit seine Community. Im Kochbuch erwarten dich Ideen für jede Situation: von klassischen italienischen Gerichten über coole Eigenkreationen bis hin zu aktuellen Food-Trends - Hauptsache es geht schnell und es schmeckt, vor allem, wenn Familie und Freunde am Tisch sitzen.