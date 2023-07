Unglaublich: Frau von Meteorit getroffen

Eine Französin hatte eine unglaublich unglückliche Begegnung während ihres gemütlichen Kaffeetrinkens auf der Terrasse - sie wurde von einem Meteoriten getroffen!

Der Vorfall sorgte für große Verwunderung, da Meteoriten normalerweise beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Doch in seltenen Fällen überstehen sie die Reise und erreichen die Erdoberfläche - oder zumindest Teile von ihnen.

Stoß in den Rippen

Die Frau beschrieb den Moment des Aufpralls, gegenüber der Lokalzeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace, : "Ich hörte einen Lärm vom Dach neben uns. In der darauffolgenden Sekunde spürte ich einen Stoß in den Rippen. Ich dachte, es sei ein Tier, eine Fledermaus." Der 50 Gramm schwere Stein, etwa golfballgroß, hinterließ Prellungen an ihren Rippen.