Covid-19: Unsicherheit in der Ländle-Gastronomie

Rückläufige Zahlen und ungeklärte Fragen prägen die momentane Situation der Gastronomiebetriebe in Vorarlberg.

Corona: Rückläufige Zahlen im Tourismus

Matthias Lins, Geschäftsführer und Wirt des Hotel Gasthof Löwen in Nofels bestätigt die prognostizierten 15 Prozent an Rückgängen in der Tourismusbranche. Folglich bereitet ihm die Gästebeschränkung auf 100 Personen wenig Sorge. Er freut sich über jeden Gast und erklärt, dass er in seinem Betrieb noch intensivere Maßnahmen setzt: „Neben den gängigen und empfohlenen Hygienemaßnahmen reinigen wir verstärkt Alltagsgegenstände wie Türfallen oder Fernbedienungen.“