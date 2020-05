"Ungehinderte Einreise nach Vorarlberg weiterhin nicht möglich"

14 Tage Quarantäne nach kurzem Rad-Ausflug nach Lindau.

Am Sonntag, 17. Mai 2020 und Punkt 00:00 Uhr wurden alle Vorarlberger Grenzübergänge geöffnet. Seit Sonntag in der Früh wird nicht mehr lückenlos, sondern nur noch selektiv kontrolliert. Das schöne Wetter der letzten Tage lud auch gleich viele Vorarlberger dazu ein, mit Auto, Motorrad oder Fahrrad einen Ausflug über die Grenze zu machen. Bei ihrer Rückkehr nach Vorarlberg mussten diese jedoch an den Grenzübergängen feststellen, dass eine Wiedereinreise nach Vorarlberg bzw. überhaupt eine Einreise nach Vorarlberg nach wie vor nicht so einfach möglich ist wie gedacht.