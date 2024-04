Ungebremster Aufprall: Kreuzfahrtschiff kracht in Hafenmauer

Die "Celestyal Journey" war kurz davor, im Hafen anzulegen, als sie die Kontrolle verlor. "Trotz des ausgelegten Ankers war die Geschwindigkeit zu hoch, um den Zusammenstoß zu verhindern," berichtet ein Augenzeuge gegenüber ntv.de. Das Kreuzfahrtschiff kollidierte heftig mit der Hafenmauer, was an Bord und am Pier zu beträchtlichem Schaden führte.