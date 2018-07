Ungarn zieht sich aus globalem UNO-Migrationspakt zurück

Ungarn zieht sich aus dem globalen Migrationspakt der UNO zurück. Das kündigte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch an. "Für uns gilt die Sicherheit Ungarns und seiner Bürger als erstrangige Frage", betonte der Minister laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI. Das Migrationspaket widerspreche "jeglicher Vernunft".

Mit dem “Global Compact on Migration” will die Weltgemeinschaft einen Rahmen zum Umgang mit der Migration schaffen. Unterzeichnet werden soll der Pakt im Dezember in Marokko. Ungarn wird an dem Gipfel in Marrakesch nicht teilnehmen, kündigte Szijjarto an.