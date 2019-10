Unfassbarer Ärzte-Pfusch: 900 Kinder an HIV erkrankt

Im Süden Pakistans haben sich rund 900 Kinder wohl durch verschmutzte Spritzen mit dem Aids-Virus infiziert. Für die massenhaften Aids-Infektionen verantwortlich sein soll ein Kinderarzt.

Arzt selbst HIV-positiv

Der Kinderarzt, den die Behörden für den Ausbruch in der Provinz Sindh verantwortlich machen, ist nach ihren Angaben selbst HIV-positiv. Er bestreitet, seine Patienten wissentlich infiziert zu haben. Inzwischen sitzt er in Rato Dero in Haft. In vielen Familien der armen Region herrscht Panik: Sie wissen nur wenig über das Aids-Virus und mögliche Therapien, zudem fehlt ihnen das Geld für Medikamente.