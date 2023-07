Unfassbare Hitze! Die kommenden Tage werden...

Das ganze Ländle schwitzt. Doch wie wird das Wetter in der kommenden Woche?

Am Montag erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken, begleitet von schwüler Luft und vereinzelten Regenschauern. Doch der wahre Höhepunkt der Hitzewelle wird am Dienstag erreicht, wenn die Sonne mit 31 bis 36 Grad ihre volle Kraft entfaltet. Eine Kaltfront bringt jedoch ab Mittwoch kräftige Gewitter und starke Regenfälle mit sich. Die kommenden Tage versprechen also Sonne, Hitze und mögliche Unwetter, bevor sich das Wetter zum Ende der Woche beruhigt.