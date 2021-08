Unfassbar! Schon sieben Vorarlbergligavereine ausgeschieden

Faustdicke Sensationen brachte die dritte Cuprunde im heimischen Pokalbewerb.

Unfassbare Endergebnisse bracht der erste von zwei Spieltagen in der dritten Cuprunde im heimischen Pokalbewerb. Mit Lochau, Fußach, Meiningen, Hard, Schruns, Höchst und Nenzing verabschiedeten sich gleich sieben Vorarlbergligavereine aus dem Pokal auf Landesebene. Der Titelverteidiger FC Lustenau 1907 wankte, aber fiel nicht. Im Duell beim Ligakonkurrent lag die Elf von Trainer Philipp Hagspiel (41) zweimal im Rückstand. Der Endstand nach 90 Minuten brachte mit 2:2 keinen Sieger. Erst der neunte Strafstoß entschied den Elferkrimi zugunsten des ältesten Fußballklub Vorarlbergs. Fußachs Unglücksraben waren die Spieler Mario Moosmann und Aaron Korunka, die den Elfmeter nicht im gegnerischen Tor unterbrachten. Schon im Vorjahr im Endspiel gegen Egg bewies der vierfache Cupsieger FC Lustenau Nerven und verwertete damals erst den 18. Strafstoß zum Titelgewinn. Die Chance auf die Titelverteidigung lebt für den FC Lustenau. Altach Juniors mit acht Kaderspielern, darunter Lars Nussbaumer, Mario Stefel, Johannes Tartarotti, Goalie Jakob Ohnedal, David Bumberger gewann beim Ligakonkurrent Nenzing klar mit 5:1. Bezau entschied das dritte Duell von Vorarlbergligaklubs beim Aufsteiger Meiningen klar mit 6:2. In der Meisterschaft steht Lochau mit sechs Erfolgen und einem Remis in der Vorarlbergliga ungeschlagen mit 19 Punkten klar an der Tabellenspitze. Nun kassiert die Truppe von Trainer Rifat Sen (30) beim Underdog Nüziders (1. LK) ein 0:2-Pleite. Durch die zwei späten Treffer der Oberländer mit Trainerfuchs Klaus Neyer wurde die Riesensensation perfekt. Blamage für den zweifachen Cupfinalist Höchst: Der Jubilar unterlag beim Landesligaklub Kennelbach mit 2:1. Unerwartet auch das frühe Aus von Hard in Koblach. Simon Fehle schoss mit seinem Doppelpack den ehemaligen Cupsieger aus der Bodenseegemeinde aus dem Bewerb. Schruns unterlag beim LL-Schlins mit 1:3. Landesligaklub Hatlerdorf blamierte sich bei Alberschwende 1b und kassierte eine 2:6-Watschn. LL-Verein Brederis verlor beim Hohenems 1b (1. LK) knapp. Neun Tore, zwei Ausschlüsse und ein richtiger Pokalfight vor 300 Fans in Sonntag: VL-Bizau lag in Großwalsertal schon 1:4-zurück, aber hatte am Ende mit 5:4 das glücklichere Ende für sich. Göfis drehte die Partie bei SPG Schwarzach/Wolfurt nach 0:2-Rückstand und steht in Runde vier.