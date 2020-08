Klein-Lkw und Motorrad krachen ineinander

Frontalkollision in Lingenau: Der Lenker des Motorrades wurde vom Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er liegt schwer verletzt im Spital.

Am Donnerstag um 14.20 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines Klein-Lkws auf der Hittisauer Straße (L205) in Lingenau von Müselbach kommend in Fahrtrichtung Lingenau. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der L205 in Fahrtrichtung Müselbach. Auf Höhe des Straßenkilometers 2,98 (Sankt Anna) geriet der Lenker des Klein-Lkws aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Gänze auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer kam.