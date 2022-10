Unfall nach Musikfest – "Diebesopfer" fuhr selbst

Eine Straftat, die bereits im Juli stattfand, wurde geklärt.

Am 08. Juli 2022, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw von Lingenau kommend in Richtung Lecknertal, wobei er auf Höhe Ließental in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam an einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 23-Jährige montierte danach die Kennzeichen ab und verließ die Unfallstelle. Ein Passant bemerkte am nächsten Morgen das schwer beschädigte Fahrzeug und verständigte die Polizei.