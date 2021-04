Unfall mit dem Gleitschirm endet für Vorarlberger tödlich

Ein 44-jähriger Gleitschirmpilot aus Vorarlberg ist am Samstag in der Schweiz tödlich verunglückt.

Große Suchaktion

Der 44-Jährige war laut Informationen der Kapo St. Gallen am frühen Nachmittag in Vorarlberg zu dem Gleitschirmausflug in die Schweiz gestartet. Nachdem seine Gleitschirmgruppe den Mann nicht erreichen konnte, informierten sie den Notruf. Die Kantonspolizei St.Gallen leitete eine Suchaktion ein an der auch die Rega sowie die Alpine Rettung beteiligt waren. Die Einsatzkräfte entdeckten den tödlich verunglückten Mann schließlich im Bereich Tieregg der Churfirsten. Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen klärt nun die Ursache für den Absturz ab. (VOL.AT)