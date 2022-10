Unfall in Nenzing: Pkw stürzt 20 Meter auf Bahngleise ab

Eine 49-Jährige wurde bei einem Unfall in Nenzing unbestimmten Grades verletzt.

Eine 49-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Dienstag gegen 5 Uhr auf der L 190 von Bludenz kommend in Richtung Frastanz. Auf Höhe der Firma Kessler kam das Fahrzeug aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Fahrzeug etwa 20 Meter tief über einen Abhang und kam im Bereich des Gleises der ÖBB zum Stillstand. Ein Lokführer bemerkte den abgestürzten Pkw und verständigte die Rettungskräfte.