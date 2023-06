Unfall in Meiningen: Radfahrerin schleudert mehrere Meter durch Luft

Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Unfall in Meiningen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Am 15.06.2023, gegen 19:30 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw in Meiningen alleine auf der L52 Schweizer Straße aus Richtung Schweiz kommend in Richtung Rankweil. Zum selben Zeitpunkt hielt ein 58-jähriger Mann seinen Pkw auf der Schweizer Straße Höhe Abzweigung Tannenfeldstraße am rechten Fahrbahnrand an und redete mit einem Passanten.