Unfall in Höchst: Mit Pkw in Graben gelandet

In der Nacht auf Dienstag ist in Höchst ein Pkw von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet.

Am Dienstagvormittag entdeckten Spaziergänger in einem Graben neben der Stillestraße in Höchst einen auf dem Dach liegenden Pkw. Der Unfalllenker war nicht mehr anzutreffen.

Video und Bilder (V+):

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Pkw-Lenker in der Nacht auf Dienstag auf Höhe der ehemaligen Flughalle in Höchst die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Graben landete. Der Unfalllenker dürfte daraufhin eigenständig das Fahrzeug verlassen und sich von der Unfallstelle entfernt haben.

Das Fahrzeug wurde am Dienstagvormittag unter Mithilfe der Feuerwehr Höchst aus dem Graben gezogen.