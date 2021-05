Unfall in Bregenz: Mopedfahrer schwer verletzt

Gestern, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Montfortstraße in Bregenz zu einem Unfall, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde.

Am Donnerstag um etwa 13.15 Uhr kam es in Bregenz bei der Kreuzung Montfortstraße/Neugasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mopedlenker. Der 54-jährige Lenker des Pkw fuhr auf der Neugasse in Richtung Montfortstraße und wollte nach links in diese einbiegen.