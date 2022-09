Unfall in Batschuns – Auto auf dem Dach gelandet

Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin kam am Dienstag in Batschuns von der Fahrbahn ab.

Am späten Dienstagabend war eine 17-jährige Pkw-Lenkerin (L17-Führerschein) aus Feldkirch mit einer Beifahrerin auf der Laternserstraße in Richtung Batschuns unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab fuhr über bergseitig über eine angrenzende Böschung. In weiterer Folge kippte das Fahrzeug auf das Dach.