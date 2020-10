Unfall in Alberschwende: Pkw kommt von Straße ab

In Alberschwende ist es Samstagabend zu einem Unfall auf der L200 gekommen. Ein Pkw-Lenker kam rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Tiefgaragen-Einfahrt und überschlug sich.

In Alberschwende ist es Samstagabend in Fahrtrichtung Achrain zu einem Unfall auf der L200 gekommen. Ein Pkw-Lenker kam gegen 18:45 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Dorfzentrum rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Tiefgarageneinfahrt sowie einem auf der Tiefgaragen-Rampe stehenden Auto und überschlug sich. In weiterer Folge stürzte der Pkw samt Insassen einen Bühel hinab, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.