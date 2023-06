Unfall beim Traktorpulling in Thüringen

Ein 26-jähriger Mann wurde am Sonntag beim Traktorpulling-Event in Thüringen unter seinem Traktor eingeklemmt, als dieser unerwartet umkippte.

Im Zuge der Traktorpulling-Veranstaltung, die beim Traktor Oldtimertreffen in Thüringen am Sonntag, 11.06.2023 gegen 10 Uhr, auf dem abgesperrten Veranstaltungsgelände durchgeführt wurde, kam es beim Zurückziehen des leeren "Pullingschlitten" an die Startlinie zu einem Unfall.