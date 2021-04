Unfall bei Überholvorgang forderte zwei Verletzte

Ein Pkw-Lenker (28) bemerkte die eingerichtete Gegenverkehrsregelung nicht und setzte zum Überholen an, als ihm eine 17-jährige Lenkerin entgegenkam. Diese führte daraufhin eine Vollbremsung durch, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Am Sonntag, um 19.35 Uhr wurde in der Oströhre des Ambergtunnels aufgrund einer Baustelle im Bereich Amberg ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Wenig später, gegen 21.33 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Deutschland in den Ambergtunnel ein. Er bemerkte die Gegenverkehrsregelung nicht und setzte auf Höhe 40,3 zum Überholvorgang an.