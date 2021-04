Unfall bei Holzarbeiten: 24-Jähriger schwer verletzt

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagvormittag in Eichenberg, als ein 24-Jähriger damit beschäftigt war Holstämme mit einer Seilwinde aus einem Wald zu ziehen. Der Verletzte musste ins LKH Feldkirch geflogen werden.

Ein 24-jähriger Mann war am Donnerstagvormittag in der Parzelle "Gorbachen" in Eichenberg mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Gegen 10.15 Uhr zog der 24-Jährige mit der Traktor-Seilwinde einen Holzstamm aus dem Wald. Der 24-Jährige stand dabei ca. 30 m vom Traktor entfernt und bediente die Seilwinde mit einer Fernbedienung (sog. Bodenzug).