Unfall auf Schneefahrbahn

In Möggers kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW-Bus von der schneebedeckten Fahrbahn abkam und in einen Bach stürzte.

Am Mittwochnachmittag geriet eine Frau aus Scheidegg in Möggers mit ihrem VW-Bus auf der Straße "Weienried" aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug verlor die Kontrolle und stürzte in einen angrenzenden Bach.