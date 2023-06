Unfall auf Faschinastraße zwischen Rennradfahrer und Pkw

Ein 47-jähriger Rennradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt.

Am Samstag, 10. Juni 2023 gegen 14 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Rennrad auf der L193 Faschinastraße von Faschina kommend talwärts in Richtung Au. Aus ihm nicht ersichtlichen Gründen bremste der vor ihm fahrende Pkw sein Fahrzeug ab. Um trotz einer Vollbremsung einen Aufprall zu verhindern, lenkte der Rennradfahrer sein Rad am rechten Fahrbahnrand neben dem vor ihm fahrenden Pkw vorbei. Dabei geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die Böschung. Der verletzte 47-Jährige konnte selbstständig wieder zur Straße aufsteigen.