Unfall auf der Senderstraße: Pkw-Lenkerin verletzt

Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin wurde bei einem Unfall auf der Senderstraße verletzt.

Eine erheblich alkoholisierte 37-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Donnerstag auf der Höchsterstraße (L 42) in Richtung Lustenau. Bei der Kreuzung mit der Zellgasse bog die Frau nach links in die Zellgasse (L 41) ab und beabsichtigte, über die Brücke des Koblacher-Kanals weiter zu fahren. Dabei kollidierte die Lenkerin mit dem Brückengeländer, wobei sie sich unbestimmtes Grades am Arm verletzte.