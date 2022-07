Unfall auf der S16: PKW gerät auf Gegenfahrbahn

Ein 21-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstag um 01.00 Uhr früh auf der Arlbergschnellstraße (S 16) in Richtung Tirol. In Dalaas auf Höhe Km 50,4 geriet der 21-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, prallte seitlich gegen die dortige Leitschiene und kam schließlich nach 70 Metern auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde auf der linken Seite stark beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad abgerissen. Der 21-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach seiner Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.