Unfall auf der A14 - Auto kracht gegen Brückenpfeiler

Am Samstagmittag kam es auf der A14 zu einem schweren Unfall - die Autobahn in Richtung Deutschland musste gesperrt werden.

Zwei Personen in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen fuhren am Samstagmittag über die Auffahrt Altach auf die A14 in Richtung Deutschland auf. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und wurde in weiterer Folge über die Leitplanke katapultiert und prallte gegen den Brückenpfeiler