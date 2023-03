Unfall auf der A14 - Mann verletzt

Ein 20-Jähriger wurde bei einem Unfall auf der A14 unbestimmten Grades verletzt.

Am Sonntag gegen 20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der A14 in Richtung Deutschland. Auf Höhe Dornbirn Nord geriet der 20-Jährige auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. In weiterer Folge prallte der Pkw gegen die Außenleitschiene und dann gegen den Fahrbahnteiler bei der Autobahnabfahrt, wo er zum Stillstand kam.