Unfälle häufen sich: Polizei gibt Tipps für Hobbysportler

Da in Zeiten der Coronabeschränkungen das Bedürfnis nach sportlicher Betätigung steigt, kommt es aktuell vermehrt zu Unfällen beim Radfahren, Mountainbiken und Wandern, warnt die Alpin-Polizei.

Vergleichsweise gering sind derzeit die Unfallzahlen im alpinen Gelände. Zu verdanken ist dies dem zurückhaltenden Verhalten der Bergsportler, die den aktuellen Empfehlungen der Rettungsorganisationen folgen und auf extreme und risikoreiche Aktivitäten verzichten. Gleichzeitig steigt in Zeiten der Coronabeschränkungen aber bei vielen Menschen das Bedürfnis nach sportlicher Betätigung. Viele suchen aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten, insbesondere im Mannschafts- und Indoorsport, nun nach Alternativen. Immer beliebter wird Wandern, Radfahren und Mountainbiken, was sich auch in den steigenden Unfallzahlen in diesen Bereichen ausdrückt.