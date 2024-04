Unerwarteter Schneefall im Frühling – Weißes Erwachen in Vorarlberg

Trotz frühlingshafter Erwartungen überraschte ein plötzlicher Schneefall Vorarlberg bis ins Tal.

Obwohl der Kalender bereits Frühling ankündigt, erlebte Vorarlberg in den letzten Tagen unerwartete Winterverhältnisse. In den letzten Tage bedeckte eine frische Schneeschicht die Landschaft von den höheren Lagen bis hinunter ins Tal.

Aktuelle Wetteraussichten

Die Wettervorhersage zeigt ein typisch launisches Aprilwetter. In den kommenden Tagen sollte man sich auf eine Mischung aus Schneeregen und starken Niederschlägen einstellen. Heute bleibt der Himmel stark bewölkt, gefolgt von Schneeregen. Die Temperaturen werden zwischen 2°C am Morgen und bis zu 9°C am Nachmittag liegen.