Underdogs hoffen auf eine Cupüberraschung

32 (!) Partien stehen in der zweiten Runde im 43. VFV-Cup an und viele unterklassige Vereine wollen die Großen aus dem Pokalbewerb werfen

Mit Hörbranz, Brederis, Frastanz und Sulzberg sind in der ersten Runde im 43. VFV-Cup schon vier Landesligavereine ausgeschieden. In den kommenden zwei Wochen nimmt der heimische Pokalbewerb so richtig Fahrt auf und am zweiten und dritten Spieltag stehen insgesamt 48 (!) Cuppartien auf dem Programm. Heute und morgen wird die 2. Cuprunde gespielt, allein heute gibt es 18 von insgesamt 32 Begegnungen. Erstmals müssen im Pokal auf Landesebene die vier Regionalligaklubs schon am zweiten Spieltag ran. Vierzehn 1b-Mannschaften sind noch vertreten und hoffen die höher eingestuften Klubs nicht nur zu ärgern, sondern auch für eine Pokalüberraschung zu sorgen. Viele Vereine haben noch beide Kampfmannschaften im Bewerb. Der FC Lustenau 1907 ist sogar mit allen drei Kampfmannschaften noch dabei und alle drei Teams haben Heimrecht. Die Einser Garnitur mit Trainer Daniel Madlener ist in der Landesliga auf Platz eins und will nun auch Vorarlbergligaklub Wolfurt eliminieren. Wolfurt-Standardspezialist Harun Erbek kehrt an seine alte Wirkungsstätte dem Stadion an der Holzstraße zurück: Der 32-jährige Linksfüßler spielte drei Saisonen bei den „Blauen“ in Lustenau. Mit Altach Amateure und Hohenems sind heute auch zwei RLW-Klubs im Einsatz. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler nur mit Kaderspieler Lars Nussbaumer steht im Auswärtsspiel beim Landesligisten Kennelbach auf dem kleinen Spielfeld vor einer schwierigen Aufgabe. Hohenems gastiert beim Underdog Nüziders (1. LK): „Es gibt keine Experimente. Wollen den Cup dazu nützen um Selbstvertrauen zu tanken und die Pflichtaufgabe mit vollem Ernst auch erfüllen“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec. FC Dornbirn (in Gaißau) und Langenegg (in Nenzing) spielen erst am Mittwoch. Mit Fußach gegen Rankweil kommt es binnen 48 Stunden zum zweiten Aufeinandertreffen von zwei Vorarlbergligavereinen. Im ersten Duell auf der Gastra gab es ein 3:3-Remis, im Pokal wird es einen Sieger geben. Spiel Nummer zwei von Vorarlbergligaklubs ist Röthis gegen Höchst, aber erst am Mittwoch.