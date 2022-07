Underdog SC Röthis fordert Vizemeister SK Sturm Graz

Im größten Spiel der Klubgeschichte haben die Vorderländer einiges vor.

Der VN.at Eliteliga Meister in der abgelaufenen Saison, SC Röfix Röthis fordert den fünffachen ÖFB-Cupsieger SK Sturm Graz. Laut Transfermarkt hat das zweitstärkste Team Österreichs im Profifußball ein Marktwert von 33,43 Millionen Euro. Der krasse Außenseiter Röthis setzt im bislang mit Abstand größten Spiel in der 46-jährigen Vereinsgeschichte auf die Heimstärke und das treue Publikum am Sportplatz Ratz im Vorderland.

Zehn Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen gab es für die Röthner in der letzten Meisterschaft, die Festung „Ratz“ soll auch gegen den fünffachen ÖFB-Pokalsieger aus der Steiermark so lange wie möglich halten. Für Heimkehrer Christoph Domig (30) wird es ganz besonderes Match. Allerdings stand Domig schon als Fünfzehnjähriger dreimal im Eins-Kader der Röthner und kam zu Kurzeinsätzen. „Es ist für mich, die ganze Mannschaft und den Verein etwas Großartiges gegen Sturm Graz überhaupt zu spielen. Das Team will den Cuphit einfach genießen und hoffen auf eine Sensation.

Mit vorwiegend aus Standards wollen wir Nadelstiche setzen und über gut vorgetragene Konter zu Möglichkeiten kommen“, sagt Christoph Domig. Höchstwahrscheinlich wird Röthis mit einer gut gestaffelten Fünfer-Abwehrkette unter der Regie von Oldie Mario Bolter (37) und Jungehemann Felix Schöch (30) den Steirern das Leben so schwer wie möglich machen. Ob Jonas Ströhle (21) oder Thomas Böckle (24) das Röthner Tor hüten wird, ist noch offen. Vor einem Comeback steht auch Kilian Schöch (27). Der Mittelfeldspieler ist von seiner Weltreise zurück und wird bis Mitte September das Röthner Dress tragen, danach wartet in Innsbruck als Pädagoge ein neuer Lebensabschnitt. Gut möglich, dass auch die Neuerwerbungen Arbnor Rexhaj (23), Johannes Wilhelm (22), Dmytro Fedota (33) und Tobias Hartmann (20) Spieleinsatzminuten bekommen. Vorsicht vor Sturm Graz Torjäger Rasmus Höjlund (19) und Jakob Jantscher (33), die das Angriffsduo der Grazer bilden. Der Däne Höjlund, 1,91 Meter groß hat einen Marktwert laut Transfermarkt von 4,5 Millionen Euro. Neu im Team des österreichischen Vizemeister mit Trainer Christian Ilzer sind Mohammed Fuseini (20), Tomi Horvat (23), Vesel Demaku (22), David Schnegg (23) und Alexander Borkovic (23). Sturm Graz hat in den letzten beiden Jahren schon in Runde eins in Hohenems (0:4, 1:2) zweimal gegen einen Eliteligaklub gewonnen. Zum dritten Mal in Folge wartet auf Jörg Siebenhandl und Co. eine Amateurmannschaft aus dem Ländle. Mehr als tausend Anhänger werden in Röthis erwartet, das würde ein neuer Zuschauerrekord bedeuten