Und wer fährt jetzt? Drogenlenker fanden betrunkenen "Ersatzlenker"

Alle Hände voll zu tun hatte die Lindauer Polizei am Samstagabend bei einer Kontrolle eines aus Vorarlberg einreisenden Pkw aus Ungarn.

Als "kurioses Aufeinandertreffen an der Autobahn-Anschlussstelle Sigmarszell" bezeichnet die Polizei Schwaben-Südwest den Fall in ihrer Aussendung: Eine Streife der Lindauer Polizei musste am Samstagabend erst zwei Drogenlenker und dann den betrunkenen "Ersatzlenker" vom Steuer fernhalten.

Fahrer: Drogentest positiv

Beifahrer: Drogentest positiv

Dritter Insasse: Kein Führerschein

Ersatzfahrer "gefunden"

Kurze Zeit später riefen die drei Männer auf der Dienststelle an und gaben an, einen fahrtauglichen Ersatzfahrer gefunden zu haben. Nun bereits zum dritten Mal an der Autobahn-Anschlussstelle Sigmarszell, staunten die Lindauer Polizisten nicht schlecht, als sich der Fahrer als 21-jähriger Lindauer entpuppte. Auf die Frage, wie er ohne Pkw zur AS Sigmarszell gekommen sei, gab er an, zu Fuß über die Autobahn gelaufen zu sein. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden drei Spraydosen in seinem Rucksack gefunden und sichergestellt. Der 21-Jährige gab an, er hätte geplant, an Containern zu sprayen, als er von den drei ungarischen Männern angesprochen worden sei. Sie hätten ihm Geld für die kurze Fahrt zur Autobahn-Anschlussstelle Weißensberg, also eine Ausfahrt weiter, geboten, um die polizeiliche Fahrtuntersagung zu umgehen.