Zum Faschingsfinale gibt es gleich drei Umzüge in Dornbirn.

Dornbirn. „Klein aber fein“ lautet das Motto beim Kehlegger Umzug, der am Samstag, den 22. Februar den Auftakt zum Umzugswochenende in Dornbirn einläutet. Die Kehlegger Narren erwarten am Faschingssamstag wieder zahlreiche Schaulustige in ihrem Bergdorf, um die Garden und Mäschgerle zu bestaunen.

Der Faschingssonntag steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Dann lädt die Fasnatzunft Dornbirn zum großen Kinderumzug in die Dornbiner Innenstadt. Bei guter Witterung startet der Umzug über den Marktplatz, zur Dornbirner Sparkasse weiter in Richtung Jahnturnhalle in die Realschulgasse und Schulgasse, um danach noch einen Rundgang über den Marktplatz zu machen. Nach der zweiten Schleife endet der Umzug hinter der Kirche St. Martin, wo die kleinen und großen Mäschgerle mit Krapfen und einem Getränk gestärkt werden. Neben dem Fanfarenzug Dornbirn, den Schalmeien Kehlegg und der Stadtkapelle Haselstauden welche den Umzug musikalisch begleiten, werden auch zahlreiche Dornbirner Gruppen und auch Gruppen aus umliegenden Gemeinden beim Umzug erwartet. Hauptdarsteller des Umzuges werden aber rund 1200 Volksschulkinder aus Dornbirn sein. Diese basteln schon seit Monaten an ihren Kostümen. Der Ausklang des Umzuges wird am Dornbirner Marktplatz sein wo ein großes Maskentreiben bis ca. 17.30 stattfinden wird. Dornbirner Zünfte werden für das leibliche Wohl sorgen.