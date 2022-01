Umzug und Kinderball müssen auch 2022 abgesagt werden

Faschingsgilde Hörbranz noch einmal in der Zwangspause

Die Prinzenpaarsuche der Hörbranzer Raubritter darf als Jahrzehntelange Erfolgsgeschichte gewertet werden. Früher wurde nur der Prinz ausgesucht und der wählte dann „seine“ Prinzessin dazu. Die letzten Jahre waren durchwegs Prinzenpaare an der Faschingsspitze, die auch im Alltag als Pärchen gemeinsam durch das Leben gehen. Bereits während des Faschings sind Raubritter mit offenen Augen und Ohren unterwegs und notieren sich Personen, die eventuell als Faschingsregenten geeignet wären. Natürlich werden der Ritterschaft auch immer Namen zugetragen, die als Prinzenpaar in Frage kommen könnten. Im Herbst werden dann die Vorschläge gesammelt, besprochen und die „Sucherteams“ machen sich auf den Weg. Und so kann es dann vorkommen, dass ein paar Raubritter des Abends vor der Türe stehen und um ein Einlass bitten. Während eines Gesprächs werden die persönlich bereichernden und erfüllenden Aufgaben des möglichen Prinzenpaares besprochen, Einzelheiten abgeklärt und Fragen zu allen Themen beantwortet. Wenn ein Prinzenpaar gefunden ist, gilt es das Geheimnis unter allen Umständen bis zum 11.11 geheim zu halten. Nur das Sucherteam das erfolgreich war, kennt bis dorthin die Namen. Beim Faschingsauftakt am 11.11 im Leiblachtalsaal wird dann das Faschingsherrscherpaar offiziell vorgestellt, der Öffentlichkeit präsentiert und darf sich in die inzwischen lange Liste der erfolgreichen Hörbranzer Prinzenpaare eintragen.