Umzug: Mufängar feiern 60 Jahre

Nach Kinderball und Mufängarball steht Hard am Samstag, den 15. Februar, ganz im Zeichen des großen Fasnatumzuges im 60. Jahr des Harder Kinderfaschings.

Start ist um 14 Uhr, die Umzugsroute führt von der Kirche St. Sebastian vorbei an der Musikschule, dem Gasthaus Engel und dem Rathaus zum Spannrahmen in der Wirke.

Wie seit vielen Jahren gewohnt laden die Harder eine Woche vor dem Hochfasching zu ihrer größten Veranstaltung ein. Der Termin hat sich bestens bewährt: Man kommt den Nachbarn nicht in die Quere und zahlreiche Gruppen aus der Umgebung nutzen die Möglichkeit, die Fasnat in Hard so richtig zu genießen. Eine eigene Gruppe kommt vom Harder Kindergarten Falkenweg.