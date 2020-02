Zahlreiche Hörbranzer beteiligen sich auch dieses Jahr wieder beim großen internationalen Lochauer Umzug!!

Auf dem Weg Richtung Hochfasching steht jedes Jahr der große Umzug in Lochau im Faschingskalender. Auch heuer säumten wieder viele Hörbranzer die Straßen in der Nachbargemeinde und feierten mit. Natürlich beteiligte sich die große Hörbranzer Faschingsgilde wieder aktiv und zog mit ihren Abordnungen im Umzug zum Festplatz in Lochauer Dorfzentrum. Mit Prinzessin Anita und Prinz Mario, dem Surfergefolge, den Hörbranzer Raubrittern, der Kindergarde Hörbranz, den Leiblachtaler Schalmeien und den Leiblacher Fetzahexa waren mehr als 130 Umzugsteilnehmer aus Hörbranz dabei. Am Festplatz wurde dann ausgiebig zusammen Fasching gefeiert. Bilder vom ganzen Umzug von Gemeindereporter Manfred Schallert gibt es auf VOL.at/Lochau !

Alle Faschingsanhänger sind dann am kommenden Wochenende nach Hörbranz zum Familienumzug der Hörbranzer Raubritter und der Gemeinde Hörbranz eingeladen. Am Samstag den 22.02.2020 um 13.30 Uhr startet der Umzug zum Hörbranzer Dorfplatz. Dort stehen Spiele für die jungen Mäschgerle und zahlreichen Verpflegungsstände bereit. Ab 16 Uhr laden die Leiblachtaler Schalmeien in ihre „Ausweich-Hölle“ in den Leiblachtalsaal zur Afterumzugsparty und beim Kinderfasching Leiblach kann Alt und Jung in der Hitzhaushalle den Umzugstag ausklingen lassen.