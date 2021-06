Umwelt im Gespräch: Exkursion durch die Brazer Allmein

Bludenz. In Kooperation mit dem Naturschutzverein Verwall – Klostertaler Bergwälder ging es vergangenen Freitag in die besondere und vielfältige Kulturlandschaft der Brazer Allmein.

Die am Eingang des Klostertals gelegene Landschaft zwischen Grubs und Außerbraz ist ein wahres Schmuckstück: insektenreiche Magerweiden, duftende Dornsträucher und zahlreiche Lesesteinhaufen schaffen hier die Grundlage für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Diese wollten auch 23 Teilnehmende entdecken, die zur geführten Exkursion mit dem Regionsmanager Christian Kuehs erschienen sind. Er erzählte Spannendes zu dieser besonderen Kulturlandschaft und warum eine Vogelart ganz besonders schützenswert ist.

Der Neuntöter ist nämlich ein sensibler Indikator für die Nutzungsintensivierung aber auch die zunehmende Nutzungsaufgabe dieser Landschaft. Jedes Jahr im Frühling kehren die gefährdeten Vögel aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurück nach Außerbraz, wo die Bestände seit einigen Jahren gezählt und überwacht werden. Dass der Neuntöter hier überhaupt vorkommt, verdankt man vor allem den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern. „Denn ohne das Engagement und die Verbundenheit zu dieser einzigartigen Weidelandschaft gäbe es hier wohl auch keinen Neuntöter mehr“, zeigt sich Kuehs überzeugt.

Auch Stadträtin Martina Brandstetter war begeistert: „Die Exkursion hat wiedereinmal gezeigt, in was für einer außergewöhnlich schönen Umgebung wir leben. Solche Aktionen sind für unsere Bevökerung wichtig, denn nur was man kennt, schützt man auch.“