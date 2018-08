Umstrittener Autor Sarrazin veröffentlicht Islam-Buch

Der umstrittene deutsche Publizist und SPD-Politiker Thilo Sarrazin stellt am Donnerstag in Deutschland ein islamkritisches Buch vor, mit dem er schon vorab für heftige Kontroversen sorgt.

In der Illustrierten “Stern” warnte Sarrazin nun davor, dass Muslime in zwei oder drei Generationen die Mehrheit in Deutschland stellen würden. “Sie können dann die Gesetze ändern, Deutschland und Europa so gestalten, wie sie es haben wollen”, sagt er in einem Streitgespräch mit dem Hamburger Magazin.