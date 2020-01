Umstieg auf Elektro-Autos kostet hunderttausende Jobs

Der zu schnelle Umstieg weg von Benziner und Diesel hin zu Elektroautos könnte viele Menschen in Europa den Job kosten. Auch Österreich wäre betroffen.

Der Umstieg auf Elektroautos könnte in Europa hunderttausende Arbeitnehmer den Job kosten. Mit dieser drastischen Warnung lässt jetzt die Automobilbranche aufhorchen. Sollte die Politik einen zu raschen Umstieg von Diesel und Benziner verordnen, dann würden in den kommenden Jahren viele Werke zusperren müssen.

Auch in Österreich würden wegen der E-Autos viele Jobs wackeln

Mitsubishi Österreich: Der Markt wird neu verteilt

Die aktuellen Hindernisse für den Durchbruch von E-Auto

Deutschland wäre vom Umstieg noch viel stärker betroffen

In den beiden weltgrößten Automärkten China und USA hat sich die Entwicklung der Elektromobilität einer Studie zufolge im vergangenen Jahr abgeschwächt. Dagegen gebe es in Deutschland weltweit den größten absoluten Zuwachs mit einem Plus von 41.000 Elektroautos auf 109.000 Neuzulassungen, wie das Center of Automotive Management (CAM) mitteilte.