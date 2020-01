Umsatzminus! Meusburger hadert mit Automobil-Krise

Erstmals seit Jahren geht die Meusburger Group für 2019 von einem Umsatzminus aus - verursacht durch die Abkühlung der Konjunktur und die schwierige Auftragslage in der Automobilindustrie.

Nach mehreren Jahren mit wiederholten Umsatzzuwächsen im hohen einstelligen oder gar zweistelligen Prozentbereich ziehen jetzt auch für die Meusburger Group mit Hauptsitz in Wolfurt härtere Zeiten ins Land. Denn das Unternehmen verzeichnt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzminus in der Gruppe.

"Meusburger wird 2019 den Rekordumsatz des Vorjahre s nicht erreichen", so Roman Giesinger, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Kommunikation. Er begründet diese Entwicklung mit der "schwierigen Auftragslage in der Automobilindustrie" sowie der "Abkühlung der Konjunktur im vergangenen Jahr".

Umsatz möglicherweise bei 295 Millionen Euro

Investitionspläne im Ländle bleiben bestehen

Trotz des Rückganges beim Umsatz sehe Meusburger optimistisch in die Zukunft, so Giesinger. So sei es gelungen, die Zahl der Kunden weiter zu steigern. Zudem wolle man am geplanten Bauprojekt im neuen Hohenemser Industriegebiet A14 weiterhin festhalten. Dort plant das Unternehmen wie berichtet auf einem 60.000 Quadratmeter großen Grundstück die Errichtung von Büroflächen, mit deren Bau 2020 oder 2021 begonnen werden soll. Zukünftig sollen dort irgendwann einmal auch Produktionsflächen dazukommen.